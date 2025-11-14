В Москве автомобиль Nissan упал с третьего этажа парковки

SHOT: Nissan с водителем и пассажиром вылетел с третьего этажа парковки в Москве

В московском районе Чертаново автомобиль марки Nissan, в котором находились водитель и пассажир, упал с третьего этажа парковки, пробив ограждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как уточнили журналисты, происшествие случилось на многоуровневой парковке, расположенной на улице Газопровод в районе Чертаново Южное.

По словам свидетелей, находившихся поблизости, им удалось извлечь водителя и пассажира из поврежденного автомобиля. Никто из них не получил серьезных травм.

