В Москве автомобиль Nissan упал с третьего этажа парковки

SHOT: Nissan с водителем и пассажиром вылетел с третьего этажа парковки в Москве
В московском районе Чертаново автомобиль марки Nissan, в котором находились водитель и пассажир, упал с третьего этажа парковки, пробив ограждения. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Как уточнили журналисты, происшествие случилось на многоуровневой парковке, расположенной на улице Газопровод в районе Чертаново Южное.

По словам свидетелей, находившихся поблизости, им удалось извлечь водителя и пассажира из поврежденного автомобиля. Никто из них не получил серьезных травм.

Накануне китайская автомобильная компания Chery принесла публичные извинения в связи с провальной рекламной акцией, проведенной на горе Тяньмэнь. В рамках мероприятия планировалось продемонстрировать возможности кроссовера Fengyun X3L SUV, однако автомобиль едва не сорвался со знаменитого склона «Лестница в небо». Как видно на опубликованных кадрах, в процессе подъема машина внезапно остановилась, покатилась вниз и повредила защитные ограждения, отделяющие лестницу от обрыва. Компания Chery заявила о готовности возместить нанесенный ущерб.

Ранее момент жесткой аварии с багги в Подмосковье попал на видео.

