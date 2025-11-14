В США распространяется редкая аллергия на мясо из-за клеща «Одинокая звезда»

Пилот авиакомпании из Нью-Джерси стал первым человеком в США, у которого проявился альфа-гал-синдром — аллергии на красное мясо, которую передают клещи. Об этом сообщили исследователи Медицинской школы Университета Вирджинии, статья опубликована в The Sun.

По информации ученых, этот случай произошел еще в сентябре прошлого года, но только недавно удалось установить истинную причину произошедшего. 47-летний мужчина отдыхал с семьей, когда ему внезапно стало плохо, у него начались спазмы в животе, рвота и диарея. Утром мужчине полегчало, и он даже совершил прогулку и позавтракал. Спустя две недели он с женой устроил барбекю недалеко дома, во время которого съел бургер с красным мясом, а вечером родные обнаружили его на полу в ванной без сознания.

Как впоследствии рассказала супруга госпитализированного мужчины, тем летом его несколько раз кусали клещи.

Клещи способны переносить различные инфекции, в редких случаях укус клеща может спровоцировать синдром альфа-гала — аллергическую реакцию на красное мясо или другие продукты, полученные от млекопитающих, рассказали специалисты. Указанное заболевание провоцируется укусом клеща, слюна которого содержит молекулы углевода альфа-гал. Часто симптомы инфицирования проявляются лишь спустя несколько часов после употребления мяса.

Ученые пишут, что этот случай не единичный в США и из-за стремительно растущей в нескольких штатах популяции диких животных, в частности оленей, основных носителей клещей, может приобрести характер эпидемии. При этом ученые отмечают, что виновником распространения редкой аллергии является вид клещей из семейства иксодовых, именуемый «Одинокой звездой».

Как рассказывал кандидат медицинских наук, иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков, такие же случаи могут быть выявлены и в России.

Ранее россиян предупреждали о неожиданной опасности клещей.