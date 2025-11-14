«Хотел спать»: в Саратове мужчина сломал возлюбленной позвонок за то, что та его разбудила

В Саратове мужчина сломал возлюбленной позвонок за то, что та его разбудила

В Саратове 23-летний мужчина избил 22-летнюю возлюбленную за то, что та его разбудила. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает «Саратов 24».

Инцидент произошел 11 мая в квартире на улице 7-ой Шелковичный тупик. По версии следствия, девушка разбудила своего избранника в час дня, а тот оказался недоволен этим фактом и избил возлюбленную. Мужчина пояснил, что был крайне раздражен, поскольку сильно устал и хотел спать.

В результате случившегося у пострадавшей диагностировали закрытый перелом поясничного позвонка. Девушка обратилась в полицию за помощью.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ — умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Нападавшего задержали, он признал свою вину. Его отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее россиянин сломал возлюбленной ребра из-за ссоры во время застолья.