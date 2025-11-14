Губернатор Новгородской области рассказал о ситуации с задержанием экс-министра

Губернатор Новгородской области Александр Дронов заявил в своем Telegram-канале, что в курсе ситуации с задержанием бывшего министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого.

По словам главы региона, областное правительство «оказывает всестороннее содействие правоохранительным органам».

По версии следствия, в период с 2020 по 2025 год экс-чиновник получал деньги от предпринимателей, в интересах которых он должен был совершать незаконные действия. Речь о выдаче субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержке фермеров на сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, как отмечается, Витвицкий за денежное вознаграждение оказывал помощь в разрешении вопросов, возникающих в процессе фермерской деятельности, включая взаимодействие с государственными и муниципальными органами, а также надзорными, контрольными и другими учреждениями Новгородской области.

Витвицкий уволился по собственному желанию с поста главы минсельхоза Новгородской области 10 ноября, сообщали в пресс-центре правительства региона.

