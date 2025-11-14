В Госдуме высказались по поводу предотвращенного на кладбище Москвы теракта

Подготовка теракта на Троекуровском кладбище в Москве стала очередным свидетельством отсутствия морально-нравственных принципов Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Об этом заявил депутат Госдумы, командир 7-й штурмовой бригады Добровольческого корпуса российских сил в зоне СВО Александр Бородай, передает ТАСС.

Он подчеркнул, в ГУР действуют «методом террора», причем «достаточно профессионально под руководством западных спецслужб, прежде всего Британии».

«ГУР — это фактически британская структура, которая в веках уже прославилась своей абсолютной беспринципностью. Так что по поводу кладбища тут удивляться, простите, абсолютно нечему», — сказал Бородай.

О предотвращении теракта на Троекуровском кладбище сообщили в Центре общественных связей ФСБ 14 ноября. Уточнялось, что готовивших теракт исполнителей, завербованных украинскими спецслужбами, задержали, ими оказались нелегальный мигрант из Центральной Азии и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Целью исполнителей был чиновник, входящий в высшее руководство РФ.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Крыму против высокопоставленного сотрудника МВД.