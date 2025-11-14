На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянам могут грозить штрафы за гирлянды на окнах

Юрист Салкин: россиянам грозит штраф за гирлянды на внешней стороне квартиры
true
true
true
close
Depositphotos

Россиянам грозит штраф за гирлянды, вывешенные на внешних сторонах многоквартирных домов. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил Салкин.

По его словам, если такая гирлянда будет оставлена без присмотра, включившим ее жильцам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение принципов пожарной безопасности. Чтобы вывесить гирлянду за пределами своей квартиры, гражданам необходимо получить согласие своих соседей, а также быть готовым возместить ущерб в случае возникновения возгорания, добавил эксперт.

В начале 2025 года частный дом в Волгоградской области загорелся из-за гирлянды. Хозяева дома оставили ее включенной на ночь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Саратове пятимесячного младенца ударило током от гирлянды.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами