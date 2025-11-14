Россиянам могут грозить штрафы за гирлянды на окнах

Россиянам грозит штраф за гирлянды, вывешенные на внешних сторонах многоквартирных домов. Об этом рассказал юрист Михаил Салкин в беседе с NEWS.ru.

«Формально нельзя использовать без присмотра гирлянду дома, если она не предназначена по своим техническим характеристикам для работы в круглосуточном режиме работы», — пояснил Салкин.

По его словам, если такая гирлянда будет оставлена без присмотра, включившим ее жильцам может грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение принципов пожарной безопасности. Чтобы вывесить гирлянду за пределами своей квартиры, гражданам необходимо получить согласие своих соседей, а также быть готовым возместить ущерб в случае возникновения возгорания, добавил эксперт.

В начале 2025 года частный дом в Волгоградской области загорелся из-за гирлянды. Хозяева дома оставили ее включенной на ночь. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Саратове пятимесячного младенца ударило током от гирлянды.