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В Саратове младенец дотронулся до гирлянды и получил удар током

В Саратове пятимесячного младенца ударило током от гирлянды
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Depositphotos

В Заводском районе Саратова младенца госпитализировали после удара током от гирлянды. Об этом сообщает портал «СарИнформ».

Инцидент произошел 6 января в многоэтажке по улице Миллеровская. Пятимесячный мальчик дотронулся до гирлянды и получил удар током. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области мальчика ударило током, когда он сушил собаку. Десятилетний школьник решил искупать питомца, после чего решил высушить его. Когда школьник решил воспользоваться феном, прибор замкнуло, и четвероклассника ударило током. Приехавшие на место медики направили пострадавшего в больницу, ребенку диагностировали ожог левой кисти.

Ранее в Ленобласти трехлетнего ребенка отбросило на два метра из-за удара током.

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