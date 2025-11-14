На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Силовики закрыли два Telegram-канала, обеспечивавших мошенников аккаунтами

МВД: пресечена работа двух Telegram-каналов, снабжавших мошенников аккаунтами
true
true
true
close
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В ходе совместной операции сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России совместно с коллегами из Астраханской области и ЛНР пресекли деятельность двух Telegram-каналов. Эти ресурсы использовались мошенниками для ежедневного обмана россиян в мессенджерах, пишет ТАСС.

«УБК МВД России при содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности Max пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России», — сообщили в управлении.

Представители МВД также уточнили, что в ходе проведенных оперативных действий были задержаны администраторы ресурсов, возраст которых составляет 16 и 18 лет.

13 ноября Банк России сообщил о блокировке 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал 2025 года.

Ранее россиянам рассказали о схеме аферистов с проверкой отопления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами