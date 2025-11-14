Силовики закрыли два Telegram-канала, обеспечивавших мошенников аккаунтами

В ходе совместной операции сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России совместно с коллегами из Астраханской области и ЛНР пресекли деятельность двух Telegram-каналов. Эти ресурсы использовались мошенниками для ежедневного обмана россиян в мессенджерах, пишет ТАСС.

«УБК МВД России при содействии коллег из Астраханской области и Луганской Народной Республики, а также в сотрудничестве с центром безопасности Max пресечена деятельность двух Telegram-каналов, позволявших мошенникам ежедневно использовать более тысячи арендованных аккаунтов в мессенджерах для обмана граждан России», — сообщили в управлении.

Представители МВД также уточнили, что в ходе проведенных оперативных действий были задержаны администраторы ресурсов, возраст которых составляет 16 и 18 лет.

13 ноября Банк России сообщил о блокировке 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал 2025 года.

Ранее россиянам рассказали о схеме аферистов с проверкой отопления.