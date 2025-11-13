На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банк России заблокировал 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал

ЦБ за три месяца заблокировал 17,3 тыс. телефонных номеров мошенников
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Банк России в третьем квартале 2025 года инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров, используемых мошенниками, а также 7,8 тысячи принадлежащих им интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях. Об этом сообщили в отчете регулятора.

В отчете ЦБ отмечается, что в период с июля по сентябрь злоумышленники совершили 460,1 тысячи мошеннических операций. Этот показатель на 51% превышает среднее значение за последние четыре квартала. При этом общий объем похищенных средств практически не изменился и составил около 8,2 млрд рублей.

В ЦБ подчеркнули, что россияне все чаще сообщают банкам о хищении даже небольших сумм. Это объясняется тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, позволяющий клиентам оперативно уведомлять банк о подозрительной операции. С октября 2025 года наличие такого функционала стало обязательным для всех крупных банков, отметили в регуляторе.

Ранее россиян предостерегли от покупки SIM-карт у неофициальных продавцов.

