Банк России заблокировал 17 тыс. номеров мошенников за третий квартал

Банк России в третьем квартале 2025 года инициировал блокировку 17,3 тысячи телефонных номеров, используемых мошенниками, а также 7,8 тысячи принадлежащих им интернет-ресурсов, включая страницы в социальных сетях. Об этом сообщили в отчете регулятора.

В отчете ЦБ отмечается, что в период с июля по сентябрь злоумышленники совершили 460,1 тысячи мошеннических операций. Этот показатель на 51% превышает среднее значение за последние четыре квартала. При этом общий объем похищенных средств практически не изменился и составил около 8,2 млрд рублей.

В ЦБ подчеркнули, что россияне все чаще сообщают банкам о хищении даже небольших сумм. Это объясняется тем, что некоторые крупные кредитные организации досрочно внедрили в свои мобильные приложения сервис, позволяющий клиентам оперативно уведомлять банк о подозрительной операции. С октября 2025 года наличие такого функционала стало обязательным для всех крупных банков, отметили в регуляторе.

Ранее россиян предостерегли от покупки SIM-карт у неофициальных продавцов.