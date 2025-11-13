Россиянам рассказали о схеме аферистов с проверкой отопления

Аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления. О новых уловках мошенников рассказали эксперты компании F6, пишет РИА Новости.

«В известных специалистам F6 случаях атака по новому сценарию начиналась с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта, который представлялся «диспетчером РСО»: «В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?» — говорится в материале.

Далее «специалист» предлагает определиться с датой проверки и присылает ссылку с логотипом госсервиса «Мои документы». Гражданина просят по ней и прислать скриншот с подтверждением авторизации. После этого злоумышленники говорят, что аккаунт взломан, и угрожают уголовной ответственностью.

После жертву просят перевести деньги на «безопасный счет». В F6 рекомендовали установить запрет звонков и не переходить по подозрительным ссылкам через смс.

В управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД до этого сообщили, что мошенники-воркеры используют платформы для знакомств для хищений и обмана. По данным ведомства, исполнители сценариев мошенничества действуют по указанию кураторов: они создают фальшивые анкеты, ведут переписку с пользователями и переводят их либо в офлайн-ловушки, либо на платежные реквизиты.

Ранее калининградская студентка «подтвердила зачетку» за 11 млн рублей.