«Арестуй меня, папочка»: полиция исполнила желание американского рэпера

NYP: блогер Адам Келли месяцами просил полицейских об аресте и был арестован
Рэпер и блогер Адам Келли, известный как Adamn Killa, был задержан после того, как в очередной обратился к полицейскому со словами «Арестуй меня папочка». Об этом пишет The New York Post.

Мужчина приобрел большую аудиторию (1,2 млн подписчиков) в социальной сети TikTok благодаря ставшими вирусными роликами, на которых он подходит к правоохранителям, выгибается перед ними и танцует со словами «Арестуй меня, папочка». По мнению журналистов, задержание Келли стало следствием того, что полицейские «пресытились» поддразниваниями блогера.

Он провел в машине силовиков около 20 минут, после чего был освобожден без обвинений. После задержания Келли не преминул похвастаться перед подписчиками фотографией в наручниках, сопроводив ее комментарием «Я просил, и они меня услышали», а также пообещал снять новые видео с просьбами его арестовать.

До этого команда P. Diddy связалась с администрацией президента США Дональда Трампа по вопросу помилования рэпера. Он обвиняется в торговле людьми и сексуальном насилии.

Ранее в США задержали рэпера Lil Nas X за прогулку в белье и нападение на полицейских.

