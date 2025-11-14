«Арестуй меня, папочка»: полиция исполнила желание американского рэпера

Рэпер и блогер Адам Келли, известный как Adamn Killa, был задержан после того, как в очередной обратился к полицейскому со словами «Арестуй меня папочка». Об этом пишет The New York Post.

Мужчина приобрел большую аудиторию (1,2 млн подписчиков) в социальной сети TikTok благодаря ставшими вирусными роликами, на которых он подходит к правоохранителям, выгибается перед ними и танцует со словами «Арестуй меня, папочка». По мнению журналистов, задержание Келли стало следствием того, что полицейские «пресытились» поддразниваниями блогера.

Он провел в машине силовиков около 20 минут, после чего был освобожден без обвинений. После задержания Келли не преминул похвастаться перед подписчиками фотографией в наручниках, сопроводив ее комментарием «Я просил, и они меня услышали», а также пообещал снять новые видео с просьбами его арестовать.

