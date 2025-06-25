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Детский тренер собрал деньги с родителей для поездки на турнир и потратил их в казино

В Англии детский футбольный тренер собрал деньги с родителей и потратил в казино
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Michael Grisedale/Cavendish Press (Manchester) Ltd

Тренер детской футбольной команды в Англии обманул родителей и проиграл все деньги, собранные на поездку на турнир в Барселону, в онлайн-рулетку, пишет Daily Mail.

Майкл Грейзедейл убедил родителей, что организует уникальную возможность для их детей принять участие в турнире в Испании. Он собрал средства — по £329 с каждого ребенка и £275 с родителей, включая оплату отеля, питания и трансфера. Однако вместо того чтобы оплатить поездку, он тайно присвоил £6401, а оставшиеся деньги проиграл в виртуальных казино.

Мужчина был пойман за три дня до начала турнира, когда отель связался напрямую с одним из родителей и сообщил, что бронирование отменено из-за неуплаты. Когда его спросили о деньгах, Грейзедейл признался, что потратил их.

На суде Майкл признал вину по 11 эпизодам кражи. Он был приговорен к условному сроку длительностью два года, а также обязан провести 150 часов на общественных работах и пройти 15-дневные реабилитационные мероприятия. Кроме того, он должен вернуть все присвоенные деньги.

Ранее в Англии директора уволили за то, что он потратил школьные деньги на оплату бензина.

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