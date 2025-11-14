На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В «Дагэнерго» нашли майнинговое оборудование с помощью дрона

Baza: сотрудники «Дагэнерго» нашли «Газель» майнеров с помощью дрона с тепловизором
Artie Medvedev/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники дагестанской энергетической компании «Дагэнерго» нашли «Газель» с майнинговым оборудованием с помощью дрона с тепловизором. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Видео с операции по поиску нелегального оборудования было выложено в социальных сетях, но стало причиной для разбирательств «Дагэнерго» с правоохранителями. Сейчас в республике запрещен как несогласованный запуск дронов, так и майнинг криптовалюты.

После обнаружения техники она была изъята вместе с автомобилем, в котором находилась. Собственников машины и процессоров ищут. Предполагается, что деятельность майнеров нанесла энергосистемам Дагестана ущерб на сумму 1,5 млн рублей.

2 октября в селе Унцукуль в Дагестане произошла стрельба. У стрелка, бывшего работника районных электросетей, обнаружили оборудование для майнинга. Предполагается, что устроенная мужчиной «ферма» нанесла энергосистемам республики ущерб в размере 14 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане в 2024 году выявили более 30 майнинг-ферм.

