Врач развеяла главный миф о сахарном диабете

Зачастую люди путают диабет 1-го и 2-го типа. Однако разница между ними значительная. Об этом в беседе сообщила главный внештатный детский специалист-эндокринолог Московской области Валентина Шестерикова. Ее слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства здравоохранения.

Врач отметила, что диабет 1-го типа — в основном проблема детей и молодежи. Иммунная система при данном заболевании атакует клетки поджелудочной железы, из-за чего блокируется выработка инсулина. Недуг при этом сопровождает человека всю жизнь.

Что касается диабета 2-го типа, он чаще всего встречается у взрослых людей с лишним весом.

«При этом диабете инсулина в организме много, но клетки перестают быть к нему чувствительными. Диабет второго типа обратим: для этого пациенту нужно вести здоровый образ жизни и соблюдать режим питания», — сказала Шестерикова.

Многие полагают, что диабет 2-го типа развивается от сладостей, однако сам сахар не провоцирует заболевание. Чрезмерное его потребление приводит к ожирению — главному фактору появления недуга, добавила она.

14 ноября отмечается Всемирный день борьбы с диабетом — заболеванием, которое ВОЗ относит к числу главных глобальных угроз. По последним данным, диабетом страдают более 800 млн человек, в России — каждый 15-й. К значимой дате ученые Пермского Политеха рассказали «Газете.Ru», как развивается заболевание и что нужно делать, чтобы выйти из преддиабета.

