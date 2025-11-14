На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Инженера «Россетей» оштрафовали за выцветшую наклейку с флагом России

Инженера из «Россетей» оштрафовали за наклейку с триколором без красного цвета
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Ведущего инженера из компании «Россети» оштрафовали за наклейку на автомобиле с изображением флага России, у которого исчез красный цвет. В результате выцветания краски флаг приобрел бело-сине-белую гамму, совпадающую с символикой так называемого флага «Свободной России», пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Правоохранительные органы обнаружили эту наклейку осенью и возбудили дело о демонстрации экстремистской символики, поскольку сочли, что изображение связано с Легионом «Свободы России» (организация запрещена в России). Владелец машины — Андрей И., ведущий инженер филиала ПАО «Россети» МКС — утверждал на суде, что не замечал выцветание и не знал о существовании Легиона.

Его адвокат подчеркнул, что обвинение предполагает умысел, которого у подзащитного не было. Суд Зеленоградского района признал Андрея виновным, назначив штраф в размере 2 тыс. рублей и конфискацию наклейки.

В октябре российских водителей предупредили, что они могут столкнуться со штрафами за езду с автомобильными номерами без флага России.

Ранее юрист рассказал о крупных штрафах за неправильное вывешивание флагов.

