Водителей предупредили о штрафах за езду с номерами без флага России

Россиянам грозит штраф за езду с выданными в 2025 году номерами без флага РФ
Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Водители могут столкнуться со штрафами за езду с автомобильными номерами, которые были выданы с 1 января 2025 года без флага России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

В 2025 году вступил в силу ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования». Согласно нормативу, все автомобильные номера должны иметь флаг России, размещенный в правом нижнем углу.

Если на госномер не будет нанесен триколор, то езда с ним будет приравнена к управлению автомобилем с нестандартными номерами. Водителей могут привлечь к административной ответственности. Им грозит штраф в размере 500 рублей или предупреждение.

Несколькими часами ранее в МВД России сообщили, что владельцам автомобилей, получившим госномера до вступления в силу новых правил об обязательном изображении российского флага, не нужно их менять. По данным ведомства, законодательством не предусмотрены подобные меры.

Ранее в России рассказали о борьбе с водителями, закрывающими номера автомобилей.

