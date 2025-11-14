Врач объяснил, как не пропустить инсульт у детей

Не пропустить инсульт у ребенка поможет внимание к его состоянию, контроль у невролога и компьютерную томографию (КТ) головного мозга. Об этом aif.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

«Если были какие-то травмы, то обязательно нужно делать компьютерную томографию с контрастом. Сложнее определить при состоянии мальформации, когда артерии переходят в вены, минуя ткань головного мозга. Тогда у человека не бывает никаких проявлений, но в один «прекрасный» день случается инсульт. Это проблема довольная частая, потому что аневризма никак себя не проявляет, ребенок ни на что не жалуется», – рассказал специалист.

Однако, по словам врача, делать КТ головного мозга всем детям подряд, чтобы выявить возможные проблемы с сосудами, бессмысленно и дорого.

Кондрахин добавил, что также внимание требуется к состоянию ребенка, в роду у которого были члены семьи, столкнувшиеся с инсультом. В таком случае важно не пренебрегать контролем у невролога. Эксперт отметил, что особо важно следить за состоянием детей, которые жалуются на головные боли. Однако, как заверил врач, эти ощущения не всегда являются признаком инсульта.

