В России оценили заявление об угрожающих Европе украинских супербактериях

Бактериолог Супотницкий опроверг угрозу Европе супербактерий с Украины
Cryptographer/Shutterstock/FOTODOM

Устойчивые к антибиотикам бактерии – это давняя проблема, а не какое-то новшество, в медицине есть методы борьбы с ними другими способами, заявил кандидат биологических наук, бактериолог Михаил Супотницкий. Панические сообщения зарубежных СМИ о ситуации с украинскими супербактериями он в беседе с НСН связал с желанием отдельных ученых получить грант на разработку препаратов.

По мнению специалиста, сообщения о вероятности возвращения опасных заболеваний из-за супербактерий озвучивают люди, далекие от профессиональных знаний, стремящиеся лишь «шокировать» аудиторию. На самом деле супербактерии существовали еще до появления лекарств – это микроорганизмы, которые, как правило, появляются при тяжелых хронических патологиях, особенно это типично в случае военных действий.

«Люди покалеченные, обожженные — у них легко развиваются заболевания, которые обычно не имеют шансов у людей с нормальной иммунной системой, — пояснил ученый. — Такие бактерии обычно вызывают гнойные инфекции, которые можно удалить хирургическим путем. А те, кто распространяет панику, скорее всего, хотят получить грант на разработку собственного нового препарата».

Напомним, о появлении угрожающих Европе устойчивых к антибиотикам бактерий, которых выявили у украинских военных, сообщил гендиректор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер. В своих выводах Скиннер опирается на результаты исследования Сумского государственного университета Украины, согласно которым 85% инфекций, выявленных у раненых украинских бойцов, были устойчивы к антибиотикам. Чаще всего у украинских военных находили Acinetobacter baumannii — это трудно поддающаяся лечению «супербактерия», которую ВОЗ считает критической угрозой, отметил эксперт.

По словам Скиннера, эта ситуация ставит под удар основы современной медицины и возвращает человечество во времена, когда обычная рана могла привести к летальному исходу.

Ранее мощный антибиотик против супербактерий нашли в китайской шахте.

