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Мощный антибиотик против супербактерий нашли в китайской шахте

ACIE: в китайской шахте нашли антибиотик, разрушающий устойчивые бактерии
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Unsplash

Ученые из Венского университета совместно с коллегами из Германии обнаружили новое мощное антибиотическое соединение — саарвиенин А. Его выделили из штамма бактерий Amycolatopsis, найденного в месторождении редкоземельных элементов Баян-Обо на севере Китайской Народной Республики. Находка описана в статье в журнале Angewandte Chemie International Edition (ACIE).

Саарвиенин А относится к классу гликопептидных антибиотиков. Он проявляет высокую активность против грамположительных бактерий, включая множественно устойчивые штаммы Staphylococcus aureus, невосприимчивые к метициллину, ванкомицину и даптомицину. По данным исследователей, соединение обладает уникальной химической структурой, резко отличающейся от других известных гликопептидов.

Механизм действия саарвиенина А пока полностью не раскрыт. В отличие от традиционных гликопептидов, которые подавляют синтез клеточной стенки бактерий, связываясь с пептидогликанами, новое соединение, вероятно, действует по иному биохимическому пути. Его нестандартная структура и потенциально новый механизм повышают шансы на преодоление существующих форм резистентности.

Открытие имеет особую значимость на фоне глобального роста устойчивости бактерий к антибиотикам. По оценкам ВОЗ, в 2019 году от устойчивых инфекций ушли из жизни 1,27 млн человек. По расчетам экспертов, к 2050 году ежегодная смертность может достичь восьми миллионов. Саарвиенин А рассматривается как перспективная альтернатива существующим антибиотикам и потенциальная основа для разработки новых лекарственных средств.

Ранее в «чистых» комнатах для сборки космических зондов нашли десятки новых бактерий.

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