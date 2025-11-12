В Европе увидели угрозу из-за распространяющейся на Украине «супербактерии»

Устойчивые к антибиотикам бактерии, которые выявили у украинских военных, угрожают Европе. Об этом заявил генеральный директор фонда AMR Action Fund Генри Скиннер в статье на портале Innovation News Network.

По его словам, с начала боевых действий на Украине устойчивые к антибиотикам бактерии «досаждали раненным на фронте солдатам и мирным жителям». Теперь, как указал Скиннер, они угрожают европейцам.

«Сейчас, спустя почти четыре года <...> ситуация стремительно ухудшается», — отметил эксперт.

В своих выводах Скиннер опирается на результаты исследования Сумского государственного университета Украины, согласно которым 85% инфекций, выявленных у раненых украинских бойцов, были устойчивы к антибиотикам. Чаще всего у украинских военных находили Acinetobacter baumannii — это трудно поддающаяся лечению «супербактерия», которую ВОЗ считает критической угрозой, отметил эксперт.

Скиннер указал на то, что распространение неуязвимых инфекций ставит под удар основы современной медицины и возвращает человечество во времена, когда обычная рана могла привести к летальному исходу. В связи с этим эксперт подчеркнул, что инвестиции в область разработки антибиотиков являются не только приоритетом системы здравоохранения, но и необходимым условием для повышения обороноспособности Европы.

