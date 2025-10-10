На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач раскрыла, кому противопоказаны цитрусовые

Врач Соломатина: цитрусовые противопоказаны людям с заболеваниями ЖКТ
Осторожность в употреблении цитрусовых следует проявлять людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-диетолог Елена Соломатина.

Она отметила, что в цитрусовых высокая концентрация фруктовых кислот, поэтому меру стоит соблюдать и здоровым людям.

«Кислота так или иначе будет раздражать слизистую. Как пример, возьмем пилинг — он полезен для лица, но если мы будем делать его без конца, то у нас произойдет дикое воспаление. Коже будет плохо», — привела аналогию специалист.

Не стоит забывать и о содержащемся в цитрусовых сахаре. Его избыток также может нивелировать всю пользу фрукта, добавила она.

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева до этого предупреждала, что все цитрусовые — апельсины, мандарины, лимоны, грейпфруты, а также сок из них — опасно употреблять натощак.

По ее словам, натощак не следует также пить кофе, поскольку он будет стимулировать выработку желудочного сока. В результате кислоты будут разъедать стенки органа, что может привести к гастриту.

Ранее врач перечислила продукты, провоцирующие изжогу.

