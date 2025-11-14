Россиянин ударил пожилую мать ножом в живот после замечания о пьянстве

В Саратовской области мужчина ударил мать ножом в живот за замечание о пьянстве

В Саратовской области 58-летний мужчина ударил свою 82-летнюю мать ножом в живот из-за замечания о пьянстве. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в доме пенсионерки, расположенном в поселке Поливановка. По версии следствия, пьяный мужчина стал конфликтовать со своей пожилой матерью из-за того, что та сделала ему замечание из-за пьянства. В ходе ссоры он ударил женщину ножом в живот.

В результате пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудники правоохранительных органов задержали нападавшего, он признался в содеянном и пояснил полицейским, что был «закодирован» и сорвался спустя долгое время. Мужчина также сообщил, что сожалеет о своем поступке.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее юноша из Нижегородской области напал с ножом на мачеху.