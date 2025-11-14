В Казахстане обвиняемый в убийстве 23-летней девушки объяснил свои мотивы

В Казахстане в суде выступил один из обвиняемых в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Фигурант дела рассказал, что дружил с Яной три года, в какой-то момент они стали встречаться. По словам мужчины, девушка с самого начала знала, что у него есть другие отношения, и ее это устраивало.

«Сначала все было хорошо. Потом я стал замечать, что она курит. Позже узнал, что она встречается с какими-то мужчинами на съемных квартирах, употребляет наркотики. Она сама мне это говорила. Тогда я понял, что ошибся и надо расстаться», — сказал подсудимый.

Мужчина заявил, что не смог принять образ жизни Легкодимовой, и в какой-то момент стал думать «как это закончить».

