На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Казахстане обвиняемый в убийстве 23-летней девушки объяснил свои мотивы

Tengrinews.kz: убийца Яны Легкодимовой оправдал себя ее вредными привычками
true
true
true
close
Яна Легкодимова/VK

В Казахстане в суде выступил один из обвиняемых в убийстве 23-летней Яны Легкодимовой. Об этом пишет Tengrinews.kz.

Фигурант дела рассказал, что дружил с Яной три года, в какой-то момент они стали встречаться. По словам мужчины, девушка с самого начала знала, что у него есть другие отношения, и ее это устраивало.

«Сначала все было хорошо. Потом я стал замечать, что она курит. Позже узнал, что она встречается с какими-то мужчинами на съемных квартирах, употребляет наркотики. Она сама мне это говорила. Тогда я понял, что ошибся и надо расстаться», — сказал подсудимый.

Мужчина заявил, что не смог принять образ жизни Легкодимовой, и в какой-то момент стал думать «как это закончить».

В Казахстане 23-летнюю Яну Легкодимову задушил в машине ее молодой человек после того, как она узнала об его измене и пригрозила рассказать об этом. В расправе ему помог друг, вместе они вывезли тело, выбросили в реку Урал и отправились в бар отмечать. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Ранее в Москве мать убила молотком дочь и пыталась свести счеты с жизнью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами