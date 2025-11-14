На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Росприроднадзор проверит условия содержания крокодила в офисе «Обнинск ТВ»

Росприроднадзор Калуги: пройдет проверка содержания рептилии в офисе Обнинск ТВ
close
Depositphotos

Росприроднадзор по требованию прокуратуры Калужской области проведет внеплановую выездную проверку по факту содержания крокодила в офисе «Обнинск ТВ». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«В межрегиональное управление Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области поступают обращения граждан в отношении организации ООО «ТК Обнинск ТВ»… По требованию прокуратуры Калужской области будет проведена внеплановая выездная проверка с 18.11.2025 по 01.12.2025, по результатам которой, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты административные меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О необычном питомце стало известно после того, как ведущая опубликовала в соцсетях любительский ролик. На видео заметно, как женщина подходит к животному, но оно не реагирует на ее приближение.

Местные жители рассказали, что площадь «вольера» рептилии составляет четыре квадратных метра, что недостаточно для его обитателя. Помимо этого, ее якобы лишают света и специальных фильтров для воды. Известно, что животное принадлежит генеральному директору телеканала. «Питомца» он считает талисманом.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами