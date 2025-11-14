Росприроднадзор проверит условия содержания крокодила в офисе «Обнинск ТВ»

Росприроднадзор по требованию прокуратуры Калужской области проведет внеплановую выездную проверку по факту содержания крокодила в офисе «Обнинск ТВ». Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ведомства.

«В межрегиональное управление Росприроднадзора по городу Москве и Калужской области поступают обращения граждан в отношении организации ООО «ТК Обнинск ТВ»… По требованию прокуратуры Калужской области будет проведена внеплановая выездная проверка с 18.11.2025 по 01.12.2025, по результатам которой, в случае выявления нарушений законодательства будут приняты административные меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации», — говорится в сообщении.

О необычном питомце стало известно после того, как ведущая опубликовала в соцсетях любительский ролик. На видео заметно, как женщина подходит к животному, но оно не реагирует на ее приближение.

Местные жители рассказали, что площадь «вольера» рептилии составляет четыре квадратных метра, что недостаточно для его обитателя. Помимо этого, ее якобы лишают света и специальных фильтров для воды. Известно, что животное принадлежит генеральному директору телеканала. «Питомца» он считает талисманом.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.