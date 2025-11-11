Журналисты обнинского канала показали крокодила, которого держат в своем офисе

Жители Обнинска пожаловались на местную телекомпанию, в одном из помещений которой живет рептилия. Об этом сообщает Mash.

О необычном питомце стало известно после того, как ведущая опубликовала в соцсетях любительский ролик. На видео заметно, как женщина подходит к животному, но оно не реагирует на ее приближение.

Местные жители рассказали, что площадь «вольера» рептилии составляет четыре квадратных метра, что недостаточно для его обитателя. Помимо этого, ее якобы лишают света и специальных фильтров для воды.

Известно, что животное принадлежит генеральному директору телеканала. «Питомца» он считает талисманом.

«Кто-то любит кошечек, кто-то собачек, а я люблю крокодилов», – рассказал он.

Он также добавил, что животному регулярно дают мясо и содержат в нормальных условиях, однако пообещал расширить вольер.

В беседе с авторами Telegram-канала Baza глава телеканала рассказал, что рептилию ему подарили в 2000 году. В тот момент ее длина составляла 15 сантиметров. Владелец не предполагал, что она вырастет такой крупной.

Ранее в США крокодил вернулся в жилой район и утащил в воду домашнего пса.