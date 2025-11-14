В Госдуме заявили, что школьникам нужны тесты об отношении к суициду

Современным подросткам нужно устраивать психологическое тестирование, но только после серьезной экспертной оценки методики и с письменного согласия родителей. Так в беседе с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Нина Останина отреагировала на новость о том, что школьников из Астрахани заставили проходить тесты об отношении к суициду.

«С одной стороны, конечно, социально-психологическое тестирование современных подростков необходимо. Нужно понимать, что с ними происходит, есть ли риск проявления тех или иных деструктивных или аутодеструктивных явлений. Например, суицида. Мы понимаем, что это очень актуальная и очень серьезная проблема. И уходить от нее, конечно же, нельзя. Однако, я хочу обратить внимание на два очень важных момента. Первое. Согласие родителей. Оно должно быть письменным и даваться в случае психологического обследования несовершеннолетних, то есть лиц до 18 лет», — сказала Останина.

Депутат также считает, что подобные тесты и используемые методики обязательно должны пройти всестороннюю экспертную оценку.

«Речь идет об очень серьезном вопросе, связанном с личной жизнью, личностью детей. Скажем, если тест выявит склонность к суициду кого-либо из подростков, то, возможно, потом будут последствия, негативно влияющие на будущее этого подростка. Отсюда следует, что обсуждаемая методика, как я уже сказала, должна пройти серьезную оценку экспертов. Возможно, с вынесением на публичное обсуждение. В образовательных учреждениях можно использовать только выверенный клинико-психологический инструментарий», — отметила Останина.

До этого родители семиклассников из Астрахани рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что анкетирование состояло из 29 вопросов. Школьники должны были ответить, считают ли они, что «смерть является искуплением грехов» и согласны ли с утверждением, что «только зрелый человек может принять решение уйти из жизни». При этом в начале года родители подписывали согласие на тестирование о психотипах детей.

На жалобы в школе ответили, что такой тест пришел «сверху», он проводится для учеников многих школ России уже несколько лет.

