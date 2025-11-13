В Госдуме призвали наказать инициаторов теста для детей об отношении к суициду

Школьников в Астрахани заставили проходить тесты об отношении к суициду, не предупредив при этом родителей. Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил «Газете.Ru», что подобные инициативы дискредитируют систему образования, и призвал губернатора Астраханской области наказать причастных.

«Если в контексте этого случая и говорить о суициде, то только о суициде того чиновника, который придумал эту дикую бредятину спускать детям. Кто посмел вообще непрофессиональный такой подход применять? Это дикость какая-то. Я думаю, что руководство региона должно инициировать расследование, почему такой непрофессиональный подход, почему дискредитируют систему образования в нашей стране подобными вопросами и кто-то должен за это ответить. И, конечно, подобных бумажек поганых больше нашим детям подсовывать не надо. Если бы моему ребенку такое предложили с такими вопросами, я бы скандал поднял», — сказал Милонов.

До этого родители семиклассников рассказали Telegram-каналу «Осторожно, новости», что анкетирование состояло из 29 вопросов. Школьники должны были ответить, считают ли они, что «смерть является искуплением грехов», и согласны ли с утверждением, что «только зрелый человек может принять решение уйти из жизни». При этом в начале года родители подписывали согласие на тестирование о психотипах детей.

На жалобы в школе ответили, что вопросы в тесте составляла не психолог — такой тест пришел «сверху», он проводится для учеников многих школ России уже несколько лет.

