Губернатор назвал дату завершения работ по восстановлению дома в Куркино после взрыва газа

Миляев: работы по восстановлению подъезда дома в Куркино завершат в марте

Работы по восстановлению первого подъезда дома по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области, где взорвался газ, планируют завершить в марте 2026 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

По его словам, эксперты завершили обследование дома, дефектов и повреждений несущих конструкций во втором и третьем подъездах нет. Аварийные квартиры разрушенного первого подъезда будут демонтированы и восстановлены до марта 2026 года, уточнил Миляев.

Губернатор добавил, что ликвидация последствий ЧП продолжается: устранены аварийные плиты перекрытия, убран мусор, сама площадка огорожена забором и подготовлена для проведения работ.

Инцидент произошел 8 ноября. В трехэтажном доме произошел хлопок, после которого пострадали как минимум четыре человека. В результате было повреждено здание, в течение дня спасатели разбирали завалы и искали под ними людей.

Известно, что утечка газа произошла на первом этаже. Взрыв произошел во время проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что пострадавшим после взрыва в Куркино выплатят компенсации до 500 тысяч рублей.