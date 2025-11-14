На Украине заблокировали российскую облачную платформу

Сайт российской облачной платформы Yandex Cloud для хранения данных заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры Украины.

«Заблокирован доступ к IP-адресу Yandex Cloud, который использовали для размещения пророссийских ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что под блокировку попали 120 российских и иностранных сайтов и площадок. Среди них восемь книжных онлайн-магазинов из-за того, что они продавали российские детские издания.

В сентябре сообщалось, что на территории Украины Национальным центром оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями страны оказались заблокированы более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии.

8 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит по вине украинской стороны. До этого он отметил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и медведя» из-за самовара.