На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине заблокировали российскую облачную платформу

На территории Украины заблокировали облачную платформу Yandex Cloud
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

Сайт российской облачной платформы Yandex Cloud для хранения данных заблокировали на территории Украины. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций при Минкультуры Украины.

«Заблокирован доступ к IP-адресу Yandex Cloud, который использовали для размещения пророссийских ресурсов», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что под блокировку попали 120 российских и иностранных сайтов и площадок. Среди них восемь книжных онлайн-магазинов из-за того, что они продавали российские детские издания.

В сентябре сообщалось, что на территории Украины Национальным центром оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями страны оказались заблокированы более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии.

8 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит по вине украинской стороны. До этого он отметил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее в Верховной раде призвали заблокировать «Машу и медведя» из-за самовара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами