Украина заблокировала сайты Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии

Более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии заблокировали на Украине

На территории Украины Национальным центром оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями страны оказались заблокированы более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Доступ к сайтам закрыли после обращения Службы безопасности Украины.

Под блокировку попали венгерские, румынские и молдавские новостные сайты, в том числе Pravda Romania, Sputnik Moldova-Rom?nia, News Front, Flux24.

На Украине оказались также заблокированы информационный сайт Компартии Греции и официальный сайт Партии коммунистов Республики Молдавия. Причины блокировки не уточняются.

Однако, в украинских информационных ресурсах отмечают, что доступ к ним могли приостановить из-за обвинительных публикаций в адрес Украины и Запада, пишет агентство.

8 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит по вине украинской стороны. До этого он отметил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее на Украине заблокировали десятки сайтов с российскими фильмами.