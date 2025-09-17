На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Украина заблокировала сайты Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии

Более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии заблокировали на Украине
true
true
true
close
Gleb Garanich/Reuters

На территории Украины Национальным центром оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями страны оказались заблокированы более 10 сайтов из Венгрии, Греции, Румынии и Молдавии. Об этом сообщает ТАСС.

Доступ к сайтам закрыли после обращения Службы безопасности Украины.

Под блокировку попали венгерские, румынские и молдавские новостные сайты, в том числе Pravda Romania, Sputnik Moldova-Rom?nia, News Front, Flux24.

На Украине оказались также заблокированы информационный сайт Компартии Греции и официальный сайт Партии коммунистов Республики Молдавия. Причины блокировки не уточняются.

Однако, в украинских информационных ресурсах отмечают, что доступ к ним могли приостановить из-за обвинительных публикаций в адрес Украины и Запада, пишет агентство.

8 сентября глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что ухудшение отношений между Киевом и Будапештом происходит по вине украинской стороны. До этого он отметил, что Будапешт намерен блокировать открытие переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Ранее на Украине заблокировали десятки сайтов с российскими фильмами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами