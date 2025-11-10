Россиянам объяснили, как сохранить объем волос под шапкой

Шапка — не враг для волос, а союзник, поскольку защищает их от стресса при перепаде температур. Об этом в интервью «Радио 1» сообщила стилист Галина Тоторина. Более того, по ее словам, есть способы сохранить объем под головным убором.

«Перед тем, как надеть шапку, поменяйте пробор. Мы постоянно носим нашу стрижку одинаково, из-за чего волосы заламываются. Если мы перекинем их в противоположную сторону, то, когда снимем шапку, получим объем», — посоветовала она.

На помощь также могут прийти косметические средства, например, пудра для волос, отметила эксперт.

Чтобы сохранить не только объем, но и чистоту волос, Тоторина советует обзавестись пятью шапками на всю рабочую неделю. Она напомнила, что головной убор быстро накапливает загрязнения и остатки стайлинга, что неизбежно сказывается на прическе.

Ранее россиянам рассказали, как использовать масла в уходе за волосами.