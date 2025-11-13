Россиянам объяснили, как не нарваться на аферистов в сезон распродаж

С ноября по декабрь проходит сезон скидок и распродаж, однако в это время растет не только число выгодных предложений, но и количество атак мошенников на россиян. Нужно помнить об угрозе нарваться на аферистов и с подозрением относиться ко всем сообщениям с ссылками, даже если речь идет о домовом чате, предупредил в беседе с Общественной Службой Новостей руководитель аналитического центра компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Владимир Ульянов.

Самое главное – избегать перехода по незнакомым ссылкам, чтобы не попасть на фишинговый ресурс, подчеркнул специалист. Это обычно непросто, так как во время сезона скидок магазины часто создают отдельные страницы под конкретные промоакции, чем и пользуются преступники. Ульянов призвал любые ссылки на сторонние сайты считать по умолчанию «тревожным звоночком».

«Лучше пользоваться проверенными площадками, на которых уже совершали покупки. И надо следить за тем, чтобы адрес, по которому мы переходим, был правильным и знакомым, а не производным от него», — подчеркнул специалист.

Он посоветовал игнорировать все рассылки и всегда вручную вводить адрес того или иного магазина либо открывать его сайт через проверенные источники. Поддельные ссылки на фишинговые сайты мошенники рассылают по всем доступным каналам – на электронную почту, в мессенджерах, в смс-сообщениях, в домовых чатах и различных тематических группах. Даже рекламный баннер может привести на созданный аферистами ресурс, подчеркнул эксперт.

Кроме того, он посоветовал при оформлении заказа на сайте магазина на всякий случай использовать отдельную банковскую карту, на которой будет лишь конкретная сумма денег, необходимая для оплаты данной покупки. Это снизит риски пострадать от снятия всех средств с карты в случае, если до нее все-таки доберется мошенник, пояснил Ульянов.

«Смысл какой — в данном случае мы рискуем только той суммой, которая есть на этой карте. Если злоумышленник получил ее данные, то он не сможет списать больше, чем есть на счету», — заключил он.

Исследователи до этого предупредили, что общее количество фишинговых ресурсов остается высоким, однако злоумышленники уходят от массовых рассылок в пользу более точечных стратегий. Основной вектор — атаки через взломанные аккаунты инфлюенсеров: мошенники используют доверие подписчиков, размещая вредоносные ссылки в профилях популярных блогеров. Самыми распространенными остаются поддельные страницы «розыгрышей» и «акций», где жертву вынуждают авторизоваться через банковские сервисы, Telegram или «Госуслуги».

