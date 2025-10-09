На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова заявила, что Россия изучает последствия ограничений США мест подачи на визу

Россия изучает последствия ограничений США для россиян, связанных с подачей документов на американскую визу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью изданию «Комсомольская правда».

По ее словам, теперь россиянам, чтобы получить американскую визу придется ехать либо в Казахстан, либо в Польшу. В последнем случае им также потребуется отдельная виза. Исключения для получения американской визы составят отдельные случаи, главным образом, гуманитарного характера, сказала дипломат.

«Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами. Его последствия внимательно анализируются в Москве», — отметила Захарова.

8 сентября сообщалось, что Госдеп ввел новые правила подачи документов на неиммиграционные визы, включая туристические визы B1/B2. по мнению экспертов, это решение в будущем приведет к увеличению периода ожидания записи до полугода и даже больше.

Процесс подачи заявления на визу строго регламентирован — россиянам это делать допустимо лишь в специально указанных посольствах или консульствах других стран. Визовые сборы возврату или переводу не подлежат, а сроки ожидания, как правило, зависят от конкретного региона.

Ранее Госдеп США аннулировал визу лидера Колумбии прямо во время визита.

