ФСБ пресекла нападения псевдополицейских на жителей Петербурга

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге трех мигрантов, подозреваемых в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, ее цитирует РИА Новости.

По информации следователей, фигуранты, предварительно, действовали в городе с ноября 2024 года по февраль 2025 года, притворившись полицейскими.

» <...> совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга в целях разбоя и вымогательства, с применением огнестрельного оружия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время все фигуранты находятся под стражей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о похищении людей и разбоях, уточнили в ФСБ.

