ФСБ пресекла нападения псевдополицейских на жителей Петербурга

В Петербурге поймали мигрантов, вымогавших деньги под видом полицейских
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Сотрудники ФСБ и полиции задержали в Санкт-Петербурге трех мигрантов, подозреваемых в вымогательстве денег под видом сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, ее цитирует РИА Новости.

По информации следователей, фигуранты, предварительно, действовали в городе с ноября 2024 года по февраль 2025 года, притворившись полицейскими.

» <...> совершили серию нападений на жителей Санкт-Петербурга в целях разбоя и вымогательства, с применением огнестрельного оружия», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время все фигуранты находятся под стражей. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о похищении людей и разбоях, уточнили в ФСБ.

До этого сообщалось, что бездомный забрался в чужой дом в Ленобласти и обокрал его на 4 млн рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ. Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде ареста.

Ранее в Москве мигрант с канцелярским ножом напал на людей и ранил сам себя.

