Появились новые видео с задержаниями и допросами по делу о покушении на митрополита Тихона

Федеральная служба безопасности России опубликовала видео с допросов новых фигурантов дела о покушении на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру Георгия Шевкунова).

По информации ведомства, следствие ведется в отношении гражданина Украины Дмитрия Поповича и россиянина Николая Иванковича. 11 ноября следственные органы провели серию обысков и допросов в Москве, Псковской области и Крыму. Были изъяты материалы, подтверждающие причастность фигурантов, включая агитационную продукцию запрещенной в России террористической организации.

Сотрудники ФСБ задержали еще подозреваемых, которые были знакомы с основными фигурантами. На допросах один задержанный признался, что Иванкович негативно отзывался о специальной военной операции на Украине. Также он слышал, что брат подозреваемого служит в ВСУ.

Еще один допрошенный рассказал, что с Иванковичем и Поповичем познакомился в духовной семинарии, где они были студентами.

Поповича и Иванковича задержали еще в феврале 2025 года. По данным ФСБ, за несколько месяцев до ареста они получили самодельное взрывное устройство и готовились привести его в действие во время пребывания митрополита Тихона в столице. Уголовное дело возбуждено по статьям о подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатки. На заседании суда в августе, обвиняемые заявили, что не признают вину.

