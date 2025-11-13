В «Винном гиде» оценили перспективы безалкогольного вина в России

По мнению руководителя «Винного гида России» (ВГР) Олеси Латышевой, широкомасштабного распространения безалкогольного вина среди российских потребителей ожидать не стоит. В интервью РИА Новости она объяснила это высокой себестоимостью производства.

«Я думаю, что для российского вина это потенциальная тема, которая не пойдет в массы. Слишком дорого, слишком дорого производить, слишком дорого продавать. И если вы на полке, там, условно, хотите найти какой-нибудь веган безалкогольное (вино — прим. ред.), то Россию вы вряд ли найдете. Объемы не те для производства. Поэтому я не вижу перспектив», – заявила Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.

«Винный гид России» представляет собой масштабное исследование винодельческой продукции, цель которого – выявить лучшие российские вина. Проект реализуется ежегодно Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Информационным партнером проекта выступает международная медиагруппа «Россия сегодня».

В ноябре главный винодел хозяйства «Усадьба Мезыбь» Роман Неборский сообщил о заинтересованности виноделов в изучении возможности выпуска безалкогольной категории вина. Он подчеркнул, что любое начинание, способствующее развитию винной культуры, в том числе и производство безалкогольного вина, следует рассматривать положительно.

