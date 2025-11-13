На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В «Винном гиде» оценили перспективы безалкогольного вина в России

«ВГР»: безалкогольное вино вряд ли получит массовое распространение в России
true
true
true
close
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

По мнению руководителя «Винного гида России» (ВГР) Олеси Латышевой, широкомасштабного распространения безалкогольного вина среди российских потребителей ожидать не стоит. В интервью РИА Новости она объяснила это высокой себестоимостью производства.

«Я думаю, что для российского вина это потенциальная тема, которая не пойдет в массы. Слишком дорого, слишком дорого производить, слишком дорого продавать. И если вы на полке, там, условно, хотите найти какой-нибудь веган безалкогольное (вино — прим. ред.), то Россию вы вряд ли найдете. Объемы не те для производства. Поэтому я не вижу перспектив», – заявила Латышева в кулуарах Российского винодельческого форума.

«Винный гид России» представляет собой масштабное исследование винодельческой продукции, цель которого – выявить лучшие российские вина. Проект реализуется ежегодно Роскачеством совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Информационным партнером проекта выступает международная медиагруппа «Россия сегодня».

В ноябре главный винодел хозяйства «Усадьба Мезыбь» Роман Неборский сообщил о заинтересованности виноделов в изучении возможности выпуска безалкогольной категории вина. Он подчеркнул, что любое начинание, способствующее развитию винной культуры, в том числе и производство безалкогольного вина, следует рассматривать положительно.

Ранее стало известно, сколько россиян предпочитают безалкогольное пиво.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами