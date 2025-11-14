На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили об изменениях на рынке такси в 2026 году

Автоэксперт Кадаков: в 2026 году на рынке такси сменится автопарк, цены вырастут
Shutterstock

В марте 2026 года в России вступит в силу закон, который затронет сферу такси. В частности, использовать для перевозок можно будет только локализованные модели автомобилей. Этим требованиям соответствуют более 20 моделей от шести российских брендов. Обновляться автопарк будет постепенно, объяснил главред журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков. Среди других значимых перемен в работе такси он в беседе с 360.ru выделил неизбежное повышение цен.

Не стоит ожидать, что сразу после вступления в силу закона таксопарки резко обновятся и все старые авто исчезнут – на самом деле, будущей весной водители продолжат ездить на тех же машинах, объяснил специалист. Однако теперь в реестр такси будут включать только автомобили, соответствующие требованиям о локализации – этот фактор приведет к медленному, постепенному обновлению таксопарков по мере выбывания из реестра старых машин, пояснил эксперт. Их будут исключать в случае поломки, смены владельца, завершения действия лицензии.

«Если машина меняет собственника, заканчивается договор лизинга или ее просто продают, она автоматически выходит из реестра, — добавил Кадаков. — Включить можно будет только те транспортные средства, которые соответствуют новым требованиям».

В первую очередь новый закон коснется самозанятых, считает автоэксперт. Так, если раньше человек мог подрабатывать в такси на своем авто, то теперь это будет невозможно, а специально покупать машины, подходящие для перевозок, водители вряд ли будут.

В результате в будущем году неизбежен рост цен на такси. Это связано сразу с несколькими факторами, в том числе с возросшими затратами на обслуживание машин, ростом цен на бензин, зарплаты водителям и, соответственно, затраты на обновление таксопарков. Кроме того, самих таксистов станет меньше из-за оттока самозанятых – это приведет к повышению тарифов, заключил автоэксперт.

Напомним, до этого Минпромторг опубликовал первичный список автомобилей, которым разрешат работать в такси после вступления в силу закона о локализации в марте 2026 года. Среди них — несколько моделей Lada, УАЗ, «Москвич», а также Sollers, Evolute и Voyah. Многие из этих машин непригодны для работы в такси, а другие — слишком дорогие, заявили эксперты. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили перспективу запуска в России беспилотного такси.

