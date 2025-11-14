Синоптик предупредил москвичей о заморозках и гололедице в ночь на субботу

Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 15 ноября. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в столице может выпасть до 15 мм осадков.

«Небольшой дождь при температуре 6 градусов тепла заморосит вечером в теплом секторе циклона, а с наступлением субботы, при прохождении холодного фронта, перейдет в интенсивный ливень», — поделился Тишковец.

Предполагается, что этот ливень в промежутке с 3 до 4 часов ночи при температуре воздуха +2°С станет переходить в заряды мокрого снега и снега. Уже к 9 часам в Москве можно будет наблюдать снежный покров высотой от 1 до 3 см, который к полудню достигнет 4 см.

По словам Тишковца, днем ожидается температура воздуха не выше +2°С, а порывы ветра будут достигать 11 м/с.

К вечеру 15 ноября осадки прекратятся, а после 20 часов ожидаются заморозки, на дорогах появится гололедица.

Как отметил синоптик, к середине недели снежный покров ненадолго растает, но к следующим выходным снова появится.

Ранее синоптик перечислил заснеженные российские регионы.