В Самарской области заочно вынесли приговор иноагенту Ладе-Русь

Нефтегорский суд заочно приговорил иноагента Ладу-Русь к 8 годам колонии
true
true
true
close
Shutterstock

Нефтегорский районный суд Самарской области заочно приговорил находящуюся в розыске создательницу запрещенной партии «Воля» Светлану Ладу-Русь (признана в РФ иностранным агентом) (Пеунову) к восьми годам колонии по трем статьям. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Суд ... назначил виновной [Светлане Ладе-Русь] наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 8 лет с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы прокуратуры, ей инкриминировали преступление по статьям о мошенничестве (часть 3 и часть 4 статьи 159 УК РФ), причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (часть 1 статьи 118 УК РФ) и создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (часть 1 и части 2 статьи 239 УК РФ).

До этого Дорогомиловский суд Москвы взыскал в доход государства имущество блогера, бывшего следователя Кирилла Качура (признан в РФ иностранным агентом) на 247 млн рублей. В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 11 объектов недвижимости блогера, включая земельные участки, здания и помещения. В ходе расследования выяснилось, что недвижимость была приобретена Качурой на незаконные доходы.

Мужчина был заочно арестован в России и объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве и взяточничестве.

Ранее суд вынес приговор иноагенту и актрисе Яне Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ).

