У россиянина случайно нашли редкий вид рака, с которым он проходил два года

У барнаульца нашли редкий вид рака, с которым он проходил два года
close
Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

В Барнауле врачи в ходе диспансеризации выявили у 52-летнего мужчины редкий вид рака, с которым он ходил несколько лет. Об этом сообщает издание «Катунь 24» в Telegram-канале.

Как рассказали медики, пациент пришел в поликлинику №14 на плановый осмотр. Он отметил, что на здоровье не желаются, но все же показал беспокоящее его два года образование на языке, похожее на ожог. Мужчина рассказал, что заметил «пятно» несколько лет назад. Долгое время оно не беспокоило его, но за некоторое время до визита в поликлинику стало болеть.

«При осмотре ротовой полости меня насторожили образования на языке: как после ожога. Стала задавать вопросы. Выяснилось, что такие новообразования у пациента уже около двух лет и последнее время немного побаливают. Сомнений у меня практически не возникло: с приема мужчину направила к онкологу», — рассказала врач Галина Владимирова.

Другая информация о состоянии пациента отсутствует.

Ранее на Урале у мужчины нашли редкий случай метастаза без первичной опухоли.

