На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач оценил идею удаленной работы на больничном без потери зарплаты

Врач Иванов: возможность работать удаленно при ОРВИ является прекрасной задумкой
true
true
true
close
Shutterstock

Большинство ОРВИ не являются угрозой для жизни и легко переносятся в домашних условиях. Однако решение работать удаленно при тяжелых заболеваниях может негативно отразиться на здоровье. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, диетолог, телеведущий Константин Иванов.

По словам специалиста, как правило, ОРВИ не представляет угрозы для жизни, поэтому больной может с легкостью вылечиться в домашних условиях. Для этого нужно соблюдать постельный режим, регулярно проветривать помещение и пить большое количество жидкости.

«Поэтому, если есть возможность работать удаленно с помощью мессенджеров, с помощью электронной почты, и человеку это не доставляет дискомфорта, и он не теряет деньги, то почему бы и нет. Поэтому, если это что-то несерьёзное и не надо заражать своих коллег, вообще без вопросов, прекрасная задумка, которую вполне можно реализовать», — отметил Иванов.

Однако врач предупредил, что при более серьезных заболеваниях сотрудники не должны усугублять свое состояние, продолжая работать дома.

Накануне в Госдуме предложили разрешить работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в зарплате. Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

Ранее стало известно, что самозанятым в России дадут право на оплачиваемые больничные

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами