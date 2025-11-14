Врач оценил идею удаленной работы на больничном без потери зарплаты

Большинство ОРВИ не являются угрозой для жизни и легко переносятся в домашних условиях. Однако решение работать удаленно при тяжелых заболеваниях может негативно отразиться на здоровье. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявил врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, диетолог, телеведущий Константин Иванов.

По словам специалиста, как правило, ОРВИ не представляет угрозы для жизни, поэтому больной может с легкостью вылечиться в домашних условиях. Для этого нужно соблюдать постельный режим, регулярно проветривать помещение и пить большое количество жидкости.

«Поэтому, если есть возможность работать удаленно с помощью мессенджеров, с помощью электронной почты, и человеку это не доставляет дискомфорта, и он не теряет деньги, то почему бы и нет. Поэтому, если это что-то несерьёзное и не надо заражать своих коллег, вообще без вопросов, прекрасная задумка, которую вполне можно реализовать», — отметил Иванов.

Однако врач предупредил, что при более серьезных заболеваниях сотрудники не должны усугублять свое состояние, продолжая работать дома.

Накануне в Госдуме предложили разрешить работать в упрощенном режиме во время болезни без перевода на больничный и потери в зарплате. Инициатива призвана устранить существующий правовой пробел, при котором сотрудник считается либо полностью здоровым, либо полностью нетрудоспособным.

Ранее стало известно, что самозанятым в России дадут право на оплачиваемые больничные