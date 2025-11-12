Самозанятым в России дадут право на оплачиваемые больничные

Самозанятые россияне могут получить возможность оформлять оплачиваемые больничные. Пакет законопроектов об этом Госдума приняла 12 ноября в первом чтении, сообщила «Парламентская газета».

Правительство проявило инициативу провести в России эксперимент о добровольном страховании самозанятых работников в рамках системы обязательного социального страхования. В кабмине предложили опробовать новую систему во время эксперимента, который пройдет с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года. Для участия в этом проекте самозанятым необходимо будет подать заявление в территориальный орган страховщика до 30 сентября 2027 года включительно.

«Правительство предлагает такой эксперимент: дать плательщикам налога на профессиональный доход возможность уплачивать в Социальный фонд ежемесячно 1344 или 1920 рублей. Сумма годовой страховки на случай нетрудоспособности составит, соответственно, 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей — то есть в два с лишним раза больше, чем было уплачено взносов за год», — заявила в разговоре с изданием член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

По ее словам, самозанятые россияне получат возможность оформить уплату страховых взносов в Соцфонд самозанятые в приложении «Мой налог», в котором они фиксируют свой доход, пробивают чеки и получают расчет налога. Также будут предусмотрена корректировка ежемесячного платежа. Если работник ни разу не оформит больничный, то через 1,5 года взнос уменьшится на 10%, а через 2 года — на 30%.

Стенякина добавила, что в случае, если по больничным окажется выплачено больше установленной страховой суммы, то на будущие полгода взносы вырастут на 10-30%.

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отметил, что принять участие в новой системе можно будет добровольно. При этом период участия будет засчитан в общий страховой стаж, добавил депутат. По его словам, эта норма сделает участие в системе выгодным и осмысленным. Парламентарий считает, что эксперимент позволит оценить востребованность такого формата среди самозанятых и понять его работу на практике. В случае успешного результата механизм может быть закреплен на постоянной основе.

«Новый закон даст возможность людям, которые работают без работодателя, чувствовать себя более защищенными и не зависеть полностью от текущих доходов, если наступит временная нетрудоспособность», — отметил Говырин.

