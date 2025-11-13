На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Махачкале 14 человек госпитализированы с симптомами кишечной инфекции

Минздрав: в Махачкале 14 человек поступили в инфекционную больницу
Евгений Биятов/РИА Новости

В Махачкале в районную инфекционную больницу с признаками кишечной инфекции поступили 14 человек: шесть детей и восемь взрослых. Об этом сообщили в Telegram-канале министерства здравоохранения региона.

У всех пациентов наблюдается тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела. Однако тяжелых случаев не наблюдается, отмечается в сообщении.

«Все пациенты получают все необходимое лечение. Установлением источника заражения занимается Роспотребнадзор по РД», — пояснили в дагестанском минздраве.

О том, что в столице Дагестана произошло массовое отравление граждан, стало известно вечером 13 ноября. В Следственном комитете рассказали, что 12 ноября в медицинские учреждения Махачкалы обратились несколько человек с симптомами пищевой токсикоинфекции. В том числе были госпитализированы дети.

Специалисты провели эпидемиологическое расследование и выяснили, что все пациенты накануне употребляли пищу в одном из местных заведений общественного питания. В связи с этим была начата проверка, цель которой заключается в установлении причин и всех обстоятельств произошедшего. Ожидается, что по итогам проверки сотрудники СК примут процессуальное решение.

Ранее московские подростки отравились транквилизаторами, выпив их с пивом прямо в школе.

