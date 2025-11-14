На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Москвичей предупредили о сильном ветре 14 ноября

Жителей Москвы попросили быть внимательными во время сильного ветра 14 ноября
Максим Блинов/РИА «Новости»

В течение дня 14 ноября в Москве ожидается сильный ветер с порывами от 12 до 17 метров в секунду. Об этом сообщает портал mos.ru.

Жителям столицы посоветовали быть внимательными на улице, а также не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что порывы ветра в Москве достигли штормовых показателей со скоростью 15 метров в секунду. В настоящий момент в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, добавил он. По словам Тишковца, усиление порывов ветра в Московской области спровоцировал североатлантический циклон Quirin, который до этого обрушил 10-балльный шторм на северо-западной части Российской Федерации.

Накануне сообщалось, что первый снег в Москве прогнозируется в эти выходные, в воскресенье погода будет близка к зимней.

Ранее синоптик перечислил заснеженные российские регионы.

