Москвичам рассказали о штормовых показателях ветра в пятницу

Порывы ветра в Москве достигли штормовых показателей со скоростью 15 метров в секунду. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Шереметьево и Внуково порывы ветра достигают 15 метров в секунду, что является штормовым показателем», — сказал он.

По словам синоптика, жителям региона следует избегать парковки автомобилей в зоне деревьев и плохо закрепленных конструкций. В настоящий момент в столичном регионе действует желтый уровень погодной опасности, добавил он.

Тишковец отметил, что усиление порывов ветра в Московской области спровоцировал североатлантический циклон Quirin, который до этого обрушил 10-балльный шторм на северо-западной части Российской Федерации.

Накануне в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы спрогнозировали усиление ветра в столице в течение всего дня 14 ноября. По данным синоптиков, в период с 00:00 до конца суток порывы ветра в столице будут достигать 15 метров в секунду.

Ранее синоптик рассказал, когда в Москве выпадет первый снег.