Психолог рассказала, что такое синдром высокого мака и как он проявляется

Синдром высокого мака представляет собой крытую форму зависти, когда человек испытывает раздражение к чужому успеху. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Марина Кузнецова.

Она пояснила, что такой эффект возникает на фоне социальной конкуренции и низкой самооценки.

«Подсознательно многим людям проще принизить чужие результаты, чем признать их стимулом. Это способ сохранить внутреннее равновесие, не сталкиваясь с чувством неполноценности», — уточнила Кузнецова.

По ее словам, этот синдром может проявляться саботажем, пассивной агрессией и обесцениванием, например, фразой «Тебе просто повезло».

Магистр психологии, практикующий психолог и преподаватель международного института психологии Smart Таисия Потевская до этого рассказала «Газете.Ru», что на зависть нужно смотреть с точки зрения пользы: если она продвигает вас, помогает достигать поставленных целей, то в таком чувстве нет ничего плохого. По словам психолога, первопричина зависти (желания подражать кому-то, получить то, что есть у другого) — выживание. Во времена, когда выжить мог только сильнейший, было жизненно необходимо подражать тем, кто наиболее успешен в охоте и собирательстве.

Ранее психолог объяснила, почему возникает тревога.