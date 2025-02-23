Психолог объяснила, какую пользу нам приносит зависть

«Завидовать плохо», «зависть — негативное чувство, от которого стоит избавиться». Многие разделяют эти убеждения, но на самом деле, зависть может нести как пользу, так и вред — подтверждение этому — знакомые всем выражения «белая зависть» и «черная зависть». В чем разница между ними и какие причины бывают у этого чувства, «Газете.Ru» рассказала магистр психологии, практикующий психолог и преподаватель международного института психологии Smart Таисия Потевская.

«На зависть нужно смотреть с точки зрения пользы: если она продвигает вас, помогает достигать поставленных целей, то в таком чувстве нет ничего плохого. Часто успешные бизнесмены даже специально окружают себя людьми с большим доходом, чтобы, находясь в таком окружении, постоянно быть в тонусе», — объясняет эксперт.

По словам психолога, первопричина зависти (желания подражать кому-то, получить то, что есть у другого) — выживание. Во времена, когда выжить мог только сильнейший, было жизненно необходимо подражать тем, кто наиболее успешен в охоте и собирательстве.

«Важно отметить, что зависть оказывает полезное воздействие только на тех людей, которые ощущают себя самодостаточными, ценят самих себя и чье стремление «выше-дальше-сильнее» не является следствием глубинных травм и комплексов.

Если человек не обладает вышеперечисленными качествами, то, скорее всего, зависть начнет его разрушать, приводить к самоуничижительным мыслям. В такой ситуации необходимо разобраться в первопричинах этого ядовитого чувства — с большой вероятностью его корни будут уходить в детство. Если это ваш случай, стоит обратиться к квалифицированному психологу, он поможет восстановить внутреннюю опору, самоценность, а при необходимости проработать психотравму», — уточняет эксперт.

Также, если зависть приводит к неприятным эмоциям, стоит вспомнить, что зачастую мы видим только внешнюю картину успеха и не знаем, чем человек платит за него. Возможно, цена настолько высока, что вам бы не захотелось ее заплатить.

«Еще важно помнить, что обычно мы завидуем тому, что есть в нас самих, просто либо не признаем этого, либо подавляем. Поэтому не забывайте о собственной уникальности. Каждый человек — целый космос, особенный и неповторимый. Вам нужно лишь заглянуть в него и увидеть, сколько ценного находится внутри вас самих», — резюмировала Потевская.

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