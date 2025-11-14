На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам назвали особенности сахарного диабета второго типа

Врач Ануфриева: сахарный диабет 2-го типа может привести к поражению сердца
Пациентам с сахарным диабетом второго типа (СД2) нужно внимательно следить за несколькими ключевыми показателями, так как заболевание затрагивает весь организм, а не один орган. Важно контролировать артериальное давление, массу тела и уровень сахара в крови. Об этом «Известиям» рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, руководитель группы региональных медицинских советников АО «Сервье» Елена Ануфриева.

Специалист объяснила, что сахарный диабет второго типа развивается постепенно и на протяжении долгого времени протекает скрыто. При отсутствии комплексного контроля заболевание поражает сердце, сосуды, почки, органы зрения и нервную систему.

«Важно помнить, что СД2 — это не только «повышенный сахар». Это состояние со сложными нарушениями, которые затрагивают работу всего организма. Поэтому очень важно следить сразу за несколькими параметрами, которые вместе формируют так называемый метаболический синдром и могут повлиять на течение заболевания», — отметила Ануфриева.

По ее словам, пациенту особенно важно контролировать свое артериальное давление. Гипертония совместно с СД2 резко увеличивают вероятность инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности. Защитить сосуды и снизить нагрузку на сердце поможет поддержание давления на уровне примерно 130/80 мм рт. ст. Помимо этого, снижение массы даже на 5% делает ткани более чувствительными к инсулину и способствует стабилизации гликемии.

По словам врача, другим ключевым параметром, определяющий скорость развития атеросклероза и ишемической болезни сердца, является уровень липидов. При этом целевые значения «плохого» холестерина врач определяет индивидуально, учитывая общий сердечно-сосудистый риск пациента. Одновременно важно следить за уровнем мочевой кислоты, повышение которой может быть связано как с подагрой, так и с ростом риска сердечно-сосудистых осложнений. Пациенты с сахарным диабетом второго типа, у которых значения от 300 мкмоль/л и выше, нуждаются в медицинском контроле.

Пациентам также важно регулярно следить и поддерживать уровень сахара вблизи целевых значений, избегая резких колебаний, напомнила эксперт. При этом она отметила, что каждому страдающему СД2 нужно вместе с врачом определить индивидуальные целевые показатели по всем параметрам метаболического синдрома и строго придерживаться указанной стратегии.

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина до этого объяснила, что мнение о том, что диабет может развиваться из-за пристрастия к сладкому, верно лишь отчасти. По ее словам, на самом деле сам по себе сахар болезнь не провоцирует, но злоупотребление насыщенными им продуктами вместе с неправильным образом жизни грозит ожирением, инсулинорезистентностью и, как следствие, сахарным диабетом

Ранее врач назвала продукты, увеличивающие риск диабета.

