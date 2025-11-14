Теплопушка стала причиной пожара в Иркутске

В Иркутске из-за теплопушки произошел пожар в доме

В Иркутске теплопушка стала причиной пожара в доме. Об этом сообщает ГУ МЧС России.

Хозяйка жилища самостоятельно обнаружила возгорание и вызвала на место сотрудников экстренных служб. До прибытия пожарных пламя успело перекинуться с дома на навес, в результате чего общая площадь пожара составила 145 квадратных метров. Ликвидацией огня занимались десять спасателей и 3 единицы спецтехники.

По предварительным данным, причиной возгорания послужило короткое замыкание в теплопушке. Устройство было включено в сеть.

