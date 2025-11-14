Женщина не выжила при пожаре в челябинском частном доме из-за неосторожного курения

В Челябинской области женщина не выжила в пожаре, начавшемся из-за курения

В Челябинской области из-за неосторожного курения произошел пожар в частном доме. Об этом сообщает МЧС России по региону.

Инцидент произошел 13 ноября на улице Школьной в городе Троицке. В частном доме произошел пожар, и на место для ликвидации огня прибыли сотрудники экстренных служб. Сотрудники МЧС оперативно потушили огонь на площади в 40 квадратных метров. На месте работали 14 человек и 3 единицы спецтехники.

В ходе тушения пожара на месте обнаружили женщину 1972 года рождения, она не выжила. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожности во время курения.

До этого читинка оставила сковороду на плите и чуть не спалила квартиру. Хозяйку жилища экстренно вызвали на место и ликвидировали очаг возгорания.

Ранее сибиряк решил потравить дома тараканов и случайно устроил пожар.